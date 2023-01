Eerbetoon in Talbot House in Poperinge voor overleden ereburger George Sutherland

"Ons oudste lid is ons helaas ontvallen", vertelde huismanager Simon Louagie van Talbot House op het eerbetoon voor George Sutherland. Hij is vorige week op 100-jarige leeftijd gestorven. Sutherland was enorm betrokken bij Talbot House, een museum dat gestart is als ontmoetingsplek voor Britse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Twee jaar geleden, in volle coronatijd, zamelde George nog 135.000 euro in voor het huis door, op zijn 98ste, een tocht van drie kilometer te stappen. Op dat moment had Talbot House het financieel moeilijk. Tijdens zijn wandeling, werd hij begeleid door doedelzakspeler Ben Vandelannoote.