Europa kan volgend jaar tegen gastekort aankijken, "een serieuze uitdaging" waarschuwt Internationaal Energieagentschap

So far, so good dus, toch wat betreft de voorraden. Maar volgend jaar volgt er wellicht nog een hardere test, waarschuwt het IEA. Als Rusland de gasleveringen nog verder zou verminderen en als de vraag naar vloeibaar gas uit China zou stijgen na de Covid-lockdowns daar, dan zou de EU volgend jaar tegen een gastekort kunnen aankijken van 27 miljard kubieke meter, heeft het IEA berekend.

Ter vergelijking: de totale gasconsumptie binnen de EU in 2021 was 412 miljard kubieke meter. Het verbruik lag dat jaar evenwel nog vrij hoog, want de oorlog in Oekraïne was nog niet uitgebroken. Voor dit jaar wordt het jaarverbruik ingeschat op 360 miljard kubieke meter. Met deze referentie zou het tekort 7,7 procent bedragen.