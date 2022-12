Nieuwe huiszoekingen in Europees Parlement in corruptiezaak, Europarlementslid Marc Tarabella (PS) tijdelijk uit fractie gezet

De voorzitter van het Europees Parlement Roberta Metsola heeft bij de opening van de plenaire vergadering in Straatsburg hard uitgehaald naar de Europarlementsleden die verdacht worden van corruptie.

"De Europese democratie wordt aangevallen. Er zal geen straffeloosheid zijn en niets zal onder de mat worden geveegd", aldus Metsola. De voorzitter kondigde ook aan dat er volledig meegewerkt zal worden met het onderzoek van het federale parket en er wordt ook een intern onderzoek naar het corruptieschandaal opgestart.

Voor Metsola kan er geen sprake van zijn dat het parlement nu terugkeert naar zijn normale werking. "Geen business as usual. We zullen hervormingen starten om te weten kunnen komen wie allemaal toegang heeft tot onze gebouwen, hoe deze organisaties, ngo's en mensen worden gefinancierd, welke linken met derde landen ze hebben en we zullen ook meer transparantie vragen over ontmoetingen met buitenlandse agenten en wie aan hen gelinkt wordt."

De grootste naam in het corruptieschandaal is die van de Griekse politica Eva Kaili. Kaili is Europees Parlementslid voor de Griekse partij PASOK en lid van de Europese sociaaldemocratische fractie S&D. Sinds dit jaar is Kaili daarbovenop een van de veertien vicevoorzitters van het Parlement.

Kaili werd intussen uit de PASOK en de S&D-fractie gezet, en ook als vicevoorzitter is ze inmiddels geschorst. Morgenochtend buigt het Europees Parlement in Straatsburg zich over het aanblijven van Kaili als vicevoorzitter.