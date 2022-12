Danceklassieker, ballade of duistere popsong: één van deze 14 liedjes wordt de Belgische Songfestivalinzending

"Er liggen 14 steengoede popsongs op tafel, dus het doel van de preselectie is al geslaagd. Het niveau is Olympisch hoog", zegt Eurosong-presentator Peter Van de Veire. "En ik heb al wel wat Songfestivals en preselecties in binnen- en buitenland meegemaakt. Het zijn allemaal anderstalige nummers, in het Frans en in het Engels. Ik vind het een tikkeltje jammer dat er geen enkel Nederlandstalig nummer bij is, want er was dit jaar wel een momentum voor."