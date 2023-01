Ex-burgemeester André Peeters neemt na 40 jaar afscheid van gemeentepolitiek in Aarschot

André Peeters (CD&V) kwam in 1983 terecht in de Aarschotse gemeenteraad. Zes jaar later werd hij schepen van Ruimtelijke Ordening en vanaf 1989 kreeg hij er de bevoegdheid bij van Openbare Werken. Peeters was burgemeester in Aarschot van 1 oktober 2007 tot en met 3 februari 2019. Datzelfde jaar kreeg hij de titel van ereburgemeester uitgereikt door toenmalig Vlaams minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans. André Peeters was 30 jaar onafgebroken lid van het schepencollege en dat deed niemand in de Aarschotse politiek hem na.

"Dat was een hele mooie tijd", zegt Peeters. "Ik denk dat er weinig beroepen zo aangenaam zijn als dat van burgemeester. Je staat in heel nauw contact met de mensen, je kan heel veel dingen verwezenlijken, je ziet er ook de onmiddellijke resultaten van. Je hebt er heel wat voldoening van."

"De hele stadskernvernieuwing is één van de mooiste realisaties. We zijn er met de architecten Robbrecht & Daem in geslaagd een heel structuurplan op poten te zetten met onder meer de aanleg van de Wandelkade en de restauratie van 's Hertogenmolens. Daarnaast heb ik ook goeie herinneringen aan het behalen van de titel van Slimste Gemeente waarbij Aarschot het haalde van Leuven", vertelt Peeters.