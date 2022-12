Will Tura sprakeloos na première feelgood-musical "Vergeet Barbara" in Puurs: "Ik ben overgelukkig"

In tegenstelling tot de oorlogsmusicals ('14-'18 / '40-'45) is dit toch iets anders voor Jonas en Jelle. "Bij de vorige musicals kon het publiek niet meezingen, maar de hits van Will Tura zitten zo gebrand in het collectief geheugen. Het publiek zingt gewoon heel de show lang mee", vertelt Jonas, die onder de indruk is.

Ook voor Jelle Cleymans is het aanpassen: "Het is nieuw voor ons. We dragen bizarre kleren van de jaren zeventig en het publiek zingt, danst en klapt mee. Dat is helemaal anders dan in een oorlog. Dat is fijn om ook eens te mogen doen." Er zijn al meer dan 65.000 tickets verkocht en er staan al extra shows ingepland vanaf 1 juni 2023. Meer info vind je hier.