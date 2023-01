Genk opent 20 plekken waar mensen die er nood aan hebben zich kunnen opwarmen 

Volgens de stad is het ook niet nodig om schroom te hebben om naar een warmteplek te komen. “Het is net omdat we de plekken gecombineerd hebben met plaatsen die altijd publiek toegankelijk zijn, dat het daardoor ook niet stigmatiserend werkt of dat het niet opvalt”, legt Roncada verder uit. “Omdat er sowieso al mensen aanwezig zijn die daar een bepaalde activiteit komen doen, of die daar ook gewoon langskomen voor een babbeltje. Dus in die zin is het eigenlijk anoniem en kan iedereen er terecht zonder dat het dat het opvalt.”