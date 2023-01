Gentenaars kiezen ook voor langere afstanden vaker de fiets

Sinds 2012 peilt de Stad Gent elke drie jaar het verplaatsingsgedrag van haar inwoners. Uit de laatste bevraging van 2021, waaraan 2.195 mensen deelnamen, blijkt dat meer dan de helft van de Gentenaars zich duurzaam verplaatst binnen de stad. Ruim 6 op de 10 verplaatsingen gebeuren te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Binnen de kleine stadsring, de R40, is dat meer dan 7 op de 10.

Voor verplaatsingen tot 5 kilometer kiest de Gentenaar in 78 procent van de gevallen om te voet te gaan of de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Als de afstand minder dan 3 kilometer is, loopt dat op tot 83 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat inwoners ook voor afstanden tussen 10 en 15 kilometer vaker de fiets gebruiken. Terwijl vroeger 9,6 procent voor die afstand de fiets nam, is het aandeel nu gestegen naar 16,6 procent. Tegelijk is er een daling te zien van het aantal autoritten op die afstand: van 66,5 naar 58,6 procent. Wellicht is het succes van de elektrische fiets hiervan de oorzaak.