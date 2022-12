Politie van Gent vindt gestolen fiets van Senaatsvoorzitter Stephanie D'Hose (Open VLD) in hangar in Charleroi

"Ik krijg mijn fiets terug, helemaal ingepakt in plastic. Ik ben erg blij dat hij terecht is", zegt Stephanie D'Hose wanneer ze van de Gentse politie haar fiets overhandigd krijgt. Het is één van de 3 fietsen die in een hangar in Charleroi teruggevonden is bij een huiszoeking, samen met nog veel ander materiaal.

De zaak kwam aan het licht omdat 1 van de fietsen een "track & trace"-systeem had waarbij de locatie opgevraagd kan worden. De politie is karig met informatie, er zijn drie mensen gearresteerd, maar intussen ook opnieuw vrijgelaten. Het parket van Charleroi voert een onderzoek.