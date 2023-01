Gevangenis Leuven Centraal zit bijna drie dagen zonder water: “Probleem intussen opgelost”

Zaterdagmiddag werd in de gevangenis een waterlek vastgesteld. Daardoor was er geen water meer in de gevangenis. “De civiele bescherming werd op de hoogte gebracht”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerder van het gevangeniswezen. “Ze hebben de eerste hulp geboden. Zo kwamen er grote watertanks waardoor de toiletten opnieuw gebruikt konden worden. Ook in de keuken was er zo opnieuw water om maaltijden te bereiden.”

Douchen was voor de gevangenen echter niet mogelijk. Dat zorgde voor wat onrust, maar vandaag, maandag, hebben de Regie der Gebouwen en de watermaatschappij voor een tijdelijke oplossing gezorgd en is er opnieuw water in Leuven Centraal. Het waterlek zelf zal op een ander tijdstip gerepareerd worden.