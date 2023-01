Gewapende overvaller krijgt 30 maanden cel nadat hij enkel zakje chips buit kan maken in Halle

De dader bedreigde op 10 juni van dit jaar de uitbater van een kruidenier aan het Ouderstrijdersplein in Halle, in het centrum van de stad. Het slachtoffer gaf echter geen krimp, ook niet toen de overvaller toonde dat zijn vuurwapen wel degelijk geladen was.

Ten einde raad sloeg de dader op de vlucht met een zakje chips dat hij van de toonbank had mee gegrist. De kruidenier ging de overvaller achterna, maar raakte gewond bij de daaropvolgende vechtpartij. Het slachtoffer zag de man wel nog een woning binnengaan en verwittigde de politie. Die kon de verdachte arresteren toen hij het pand verliet. Bij een huiszoeking trof de politie ook nog 184 gram cannabis aan.