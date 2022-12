Hackerscollectief Play verantwoordelijk voor cyberaanval op stad Antwerpen, groep dreigt om privégegevens publiek te maken

Gisterenavond heeft hackerscollectief Play op haar website op het darkweb de aanval op de Antwerpse computersystemen opgeëist. "Play is geen onbekende speler in het wereldje", weet VRT NWS-journalist Tim Verheyden. "Ze zijn verantwoordelijk voor grote cyberaanvallen in de VS, Canada, Bulgarije, Zwitserland en nu dus ook voor de aanval op de stad Antwerpen."