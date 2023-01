Hof van Busleyden in Mechelen bespaart op vacatures en openingsuren maar investeert verder in museum

Het museum is volop aan het renoveren en omdat ook prijs van de bouwmaterialen stijgen, moet er dus elders worden bespaard. "De historische museumtuinen worden heraangelegd. Dat moet begin 2024 achter de rug zijn. In het hoekhuis Het Schipken komt ook een bar met een terras in die tuinen. Daarnaast maken we een gloednieuwe educatieve ruimte waar we groepen met kinderen kunnen ontvangen. De ramen en deuren worden vernieuwd. Er wordt ook gewerkt aan de beiaardtoren." Ook de volgende jaren is er jaarlijks een toptentoonstelling die gaat over de hoogdagen van Mechelen tijdens de Bourgondische Renaissance.