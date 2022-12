Jean-Claude Marcourt (PS) stapt op als voorzitter Waals Parlement na peperduur snoepreisje naar Dubai

Waals minister, minister van de Franse Gemeenschap en viceminister-president van zowel de Waalse regering als de Franse Gemeenschapsregering: Jean-Claude Marcourt is het allemaal geweest. Hij startte zijn carrière als medewerker op het kabinet van Willy Claes (SP.A) en was in de jaren 90 kabinetschef bij Bernard Anselme, Jean-Claude Van Cauwenberghe, Elio Di Rupo en Laurette Onkelinx.

In 2004 wordt hij een eerste keer minister in de Waalse regering. In de daaropvolgende jaren bekleedt hij tal van belangrijke ministerposten in zowel de Waalse regering als de Franse Gemeenschapsregering. Hij is onder meer verantwoordelijk voor economie, werkgelegenheid, industrie, innovatie, buitenlandse handel en Hoger Onderwijs.

Als zwaargewicht van de Luikse PS is hij ook de man achter het Waalse Marshallplan. In zijn Luik was niets mogelijk zonder zijn fiat.

De Luikse partijafdeling van de PS had trouwens al geen al te beste reputatie. Vorige jaar dook de naam van Marcourt ook al op in de Nethys-affaire, een corruptieschandaal dat de Waalse politiek al jaren beroert en onder meer de politieke kop kostte van PS'ers Paul Furlan en Stéphane Moreau. De Nethys-affaire staat voor een hele reeks schandalen waarbij managers en politici zichzelf met overheidsgeld hebben verrijkt, vaak met medeweten van ministers die graag een oogje toeknepen.

Al jaren probeert de PS de partijrangen op te kuisen, maar lokale partijafdelingen hebben nog altijd relatief veel macht. Partijvoorzitter Paul Magnette lijkt vooral veel moeite te hebben om de Luikse afdeling in de pas te laten lopen.