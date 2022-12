Kerstinzameling luiers in Balen, Dessel, Mol en Retie om tekort bij kwetsbare gezinnen weg te werken

De ingezamelde luiers worden verkocht in een pakket van 25 stuks voor 1 euro. Met de opbrengst worden dan opnieuw pampers aangekocht. In elke gemeente is er een verkooppunt. "De nood is groot, we hebben in bijvoorbeeld in november zo'n 170 pakketten verkocht en Dessel is een kleine gemeente van ruim 9.000 inwoners."

De kerstbomen van de eindejaarsactie staan in elke gemeente op een bepaalde plek, in Dessel is dat bijvoorbeeld het administratief centrum "De Plaetse".