"Slay" en "smash" zijn Kinder- en Tienerwoord van het Jaar: ontdek hier wat ze betekenen

De verkiezing van de woorden van het jaar was dit jaar een enorm succes. "We hebben heel veel stemmen gekregen", zegt Maurane Proost van "Karrewiet". "Kinderen en jongeren hebben in totaal meer dan 90.000 keer gestemd. Overal waar wij kwamen merkten we dat ze vroegen: wat gaat nu het Kinder- of het Tienerwoord worden, dus da's heel leuk."