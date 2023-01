Kinderopvang Tante Lore in Waregem tijdelijk geschorst na mogelijk geval van mishandeling

Op 28 juni kreeg het Agentschap opgroeien een anonieme melding binnen waarin een passant merkte hoe de onthaalmoeder van kinderopvang Tante Lore een kindje stevig in een stoel zou gezet hebben en tegen het kind riep. Enkele dagen later voerde het agentschap een onaangekondigde inspectie uit.

Er waren een aantal onregelmatigheden. Zo was er één kindje te veel dan wettelijk toegelaten en was de hygiëne en veiligheid niet volledig in orde. Door het mogelijke geval van mishandeling besliste het Agentschap Opgroeien om de kinderopvang uit voorzorg te sluiten tot 9 maart.

De onthaalmoeder ontkent dat ze geweld gebruikte. "Het kindje in kwestie was mijn eigen zoontje. Het was een drukke dag en hij is heel actief. Ik zette hem in zijn stoel en vroeg hem om braaf te zijn. Ik heb nooit geweld gebruikt tegen een kind en zal dat nooit doen", vertelt ze emotioneel.