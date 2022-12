BEKIJK - Buurtbewoners bij Klein Kasteeltje plaatsen vuurkorven en geven eten aan asielzoekers: "Bang dat iemand sterft van de kou"

Ook voor zij die wel de asielprocedure hebben doorlopen en erkend vluchteling zijn, is het niet vanzelfsprekend dat er dan wél een dak is voor boven hun hoofd. Zo moesten er heel wat plaatsen bijkomen voor vluchtelingen uit Oekraïne. "Daarvoor zijn nooddorpen gebouwd in Antwerpen en Mechelen en binnenkort ook in Oostakker. In Jabbeke zullen binnenkort ook 50 Oekraïense vluchtelingen terechtkunnen, maar het is een grote uitdaging voor de Belgische overheid om al die mensen te kunnen huisvesten", besluit Decraene.