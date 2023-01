Bouwsector neemt maatregelen om vrieskou te trotseren: "Warme werfkeet, ondanks de energiecrisis"

"Toen we wisten dat er vrieskou aankwam, hebben we meteen beslist om onze metselaars thuis te laten", vertelt Krijn Henrotte van bouwbedrijf Vandebos in Alken. "Als het ’s nachts vriest en de temperatuur overdag maar net boven nul komt, dan is de mortel bevroren en dan kan je geen kwalitatief werk afleveren. Ook de betoncentrales gaan dicht de komende dagen. Alle projecten waarbij je beton nodig hebt, kunnen dus ook niet doorgaan. We proberen nu zo veel mogelijk mensen aan de gang te houden door ze ander werk te geven dat niet buiten is."