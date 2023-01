Koudeplan Brussel: 125 extra opvangplaatsen voor daklozen

Eén van die plekken is het Koning Boudewijnstadion in Laken, dat de komende weken wordt uitgerust met een vijftigtal bedden en douches. In een turnzaal in Elsene kunnen er nog eens vijftig mensen tijdelijk terecht voor opvang. Bruss’help en het Rode Kruis voorzien veldbedden, dekens en winterkleding. Het toezicht op de slaapzalen wordt beheerd door het Rode Kruis. In het Poincaré-centrum van Samusocial worden er tijdelijk 25 extra slaapplaatsen voorzien. Ook de stations van Brussel-Zuid en Brussel-Noord zijn tijdens de vrieskou zowel overdag als 's nachts toegankelijk, zodat ze kunnen dienen als schuilplek tegen de koude.