Duizenden kubieke meters vervuild slib verdwijnen uit Antitankgracht in Schilde: "Herstel voor vissen en planten"

De Antitankgracht in Schilde is sinds kort het decor van grootschalige werkzaamheden. "Over een afstand van 3 kilometer gaan we 17.000 kubieke meter vervuild slib verwijderen. In het slib zitten zware metalen, PAK's en minerale oliën die erg slecht zijn voor de waterkwaliteit", zegt Katrien Smet van de VMM aan Radio2.

De VMM heeft de afgelopen jaren in de ruime rand rond Antwerpen al verschillende zones van de Antitankgracht gesaneerd. "Amper een jaar na de ruimingswerken kan je al spreken van ecologisch herstel. De waterkwaliteit verbetert zienderogen, er komen meer waterplanten en vissen in de gracht", aldus Smet. "Als het slib uit de Antitankgracht is, zal die ook meer regenwater kunnen verwerken en laten doorstromen."

De VMM mikt erop dat de werkzaamheden afgerond zijn voor de start van de lente en het broedseizoen.