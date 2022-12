Landbouwgrond maakt plaats voor nieuw bos in Roeselare en Moorslede

"Door overgebleven stukken bos met elkaar te verbinden kan er een nieuw, groter bos ontstaan en dat is beter voor de natuurwaarden en de biodiversiteit. De 34 hectare is een van onze grootste aankopen ooit. Het is een historische en zeer belangrijke aankoop, want West-Vlaanderen is met 2,3 procent de minst bosrijke provincie van Vlaanderen. Binnen de provincie is Moorslede-Roeselare de regio waar het minst bos is."