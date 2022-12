"Als je 5 euro te veel verdient, ben je niet welkom bij het OCMW": Maya getuigt in "Linde Vlamt" over leven in kansarmoede

Maya was vanmorgen ook te gast in "De Ochtend" op Radio 1. Ze vertelde er over hoe moeilijk het is voor mensen die in armoede leven om hulp te vragen. "Je moet vooral hulp durven vragen, maar dat is niet gemakkelijk", geeft ze aan. "Er heerst nog steeds een groot taboe rond armoede. Ook ik had last met die drempel, maar gelukkig kon ik op steun rekenen vanuit mijn eigen netwerk."