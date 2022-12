"Sommige jongeren moeten thuis in de kou studeren": Mechelse jeugdraad vraagt meer warme studeerplekken 

In een persbericht getuigt een ander lid van de Jeugdraad, Anass Bouzakoura: “Zelf heb ik bij mijn vorige examen meer stress gehad voor het bemachtigen van een studieplek dan voor het behalen van mijn examen. Ik stond elke dag om 18:00 klaar om een plaats te reserveren. De ene dag lukte het en de andere weer niet. Het waren precies de ‘Hunger Games’, maar nu vecht je voor een studieplek. Een stille studieplek is niet voor iedereen evident, de ene thuissituatie is niet de andere."

De Mechelse Jeugdraad stelt voor dat studenten tijdens de kerstvakantie bijvoorbeeld in schoolgebouwen kunnen studeren. De scholen zelf zijn daar niet voor te vinden omdat zij dan hun verwarming moeten laten opstaan. De Jeugdraad hoopt dat de stad met een oplossing komt. In totaal zijn er 15.000 studenten in Mechelen in het middelbaar en hoger onderwijs samen.