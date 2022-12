Mysterieus houten schip ontdekt op bodem van grootste meer in Noorwegen: "Geen Vikingschip, maar wel heel oud"

Het Mjøsa-meer ligt zowat 100 kilometer ten noorden van Oslo en is 360 vierkante kilometer groot. Het is het grootste in Noorwegen, en ook een van de diepste. Het meer voorziet zowat 100.000 mensen van drinkwater, maar tegelijk zijn er in het verleden grote hoeveelheden munitie gedumpt. Daarom werd een volledige inspectie van de bodem uitgevoerd, nadat eerder al speciale voertuigjes delen van de bodem hadden verkend. Tijdens de jongste sonar-scans stuitten de onderzoekers dus op een extraatje.

Helemaal onverwacht kwam de ontdekking niet: "Mijn verwachting was dat we ook wel eens een scheepswrak zouden kunnen vinden, en dat is ook gebeurd", zegt Øyvind Ødegård, marien archeoloog aan de Noorse Universiteit van Wetenschap en Technologie. "Statistisch was die kans vrij groot."