Minister van Mobiliteit Peeters (Open VLD) reageert op kritiek Jan Loos na aangereden wolf: “Nodig hem uit om op kabinet te komen kijken”

Op de N74, op de plek waar gisteren de wolf is aangereden, ligt de snelheidslimiet op 90 km/u. Op het gros van de gewestwegen is die in 2017 echter naar 70 km/u verlaagd. Maar volgens de minister is dat niet overal een oplossing. “We passen de snelheid altijd aan voor meer verkeersveiligheid, om te voorkomen dat er menselijke slachtoffers vallen”, zegt Peeters. “Maar ik denk niet dat een wolf gaat kijken waar de snelheid het laagst is, om dan daar over te steken.”