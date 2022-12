Nieuw uitkijk- en rustpunt aan Zeedijk Mariakerke

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD): "Dit wordt een nieuwe troef voor jong en oud in Mariakerke. Een gezellige picknick, een leuke selfie of even pauzeren tijdens de vele wandel- en fietsroutes die hier langs lopen: het kan er allemaal. We bouwen zo verder aan Mariakerke als de meest familievriendelijke badplaats aan de kust. Tijdens de zomermaanden staat er al een houten amfitheater op het strand en zijn er tal van activiteiten. Met deze nieuw blikvanger zullen we die titel het hele jaar door waarmaken.”