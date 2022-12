Ook stad Diest is het slachtoffer van een cyberaanval: onder meer stadsdiensten en scholen zijn getroffen

De stad Diest in Vlaams-Brabant is vannacht het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Heel wat stadsdiensten zijn daardoor niet bereikbaar via mail. "We kunnen op dit moment ook geen inwoners voorthelpen aan onze loketten, wel telefonisch", klinkt het. Ook de bibliotheek, verschillende scholen en cultuurcentrum Den Amer kampen met problemen. Dat bevestigt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) aan VRT NWS.