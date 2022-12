Nieuwe "winter van ongenoegen" begint in het Verenigd Koninkrijk: waarom wordt er massaal gestaakt?

Deze stakingen zijn niet de eerste van 2022. Vorige maand staakten ook al de leerkrachten in Schotland, de academici aan 150 Britse universiteiten en in de loop van het jaar waren er al andere prikacties van advocaten, postbodes en spoorwerknemers. Volgens het Nationaal Bureau voor de Statistiek ONS zijn er in oktober 417.000 werkdagen verloren gegaan door stakingen, dat is het hoogste aantal sinds november 2011, toen bijna 1 miljoen werkdagen verloren gingen door een staking in de overheidssector over de pensioenen.