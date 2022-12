"Veel doden bij Oekraïense aanval op basis van Russische privémilitie Wagner in oosten van Oekraïne"

Veel weten we nog niet over wat er precies gebeurd zou zijn. Het was Sergej Haidai, de Oekraïense gouverneur van de provincie Loegansk die er als eerste over berichtte. Haidai is enkel in titel gouverneur, de provincie Loegansk werd in 2014 grotendeels bezet door pro-Russische rebellen en door hen tot onafhankelijke Volksrepubliek uitgeroepen. Intussen is de provincie zo goed als volledig onder hun controle en door Rusland geannexeerd. De rebellen installeerden er hun eigen bestuur.

Volgens Haidai zou in de stad Kadijivka een hotel geraakt zijn dat naar verluidt dienst deed als lokaal hoofdkwartier of doorgangshuis voor leden van de Russische privémilitie Wagner. Volgens Haidai zouden daarbij "vele" Russische doden gevallen zijn. Onafhankelijke bevestiging is er nog niet. Russische staatsmedia berichtten ook over het incident. Daar luidt het dat een "gesloten" hotel in Kadijivka is verwoest door een ontploffing.

Haidai postte enkele wazige foto's op zijn Telegram- en Facebookkanaal waarop een gebouw te zien is dat grotendeels tot puin is herleid. Een van de commentaren erbij: "Er is iets ontploft in het hoofdkwartier van Wagner."