Oesters blokkeren sluisdeuren in Terneuzen, tientallen schepen kunnen haven van Gent moeilijk in of uit

De Japanse oester is – zoals de naam doet vermoeden – een exoot. De soort werd in de jaren 60 in onze contreien geïntroduceerd. Destijds waren er problemen met de Europese platte oester. Die soort was door een combinatie van overbevissing in de 19e eeuw in de zuidelijke Noordzee, een parasiet en de strenge winter van 1963 zo goed als uitgeroeid.

De kwekers bij ons dachten de nieuwe oestersoort wel de baas te kunnen, maar dat was dus buiten de Japanse oester gerekend. In tegenstelling tot de Europese platte oester die de bevruchting binnenskamers houdt, laat de Japanse oester zijn eitjes in het water vrij. Die worden daar bevrucht en de larven drijven nog een hele tijd met de stroming mee door het water, tot ze een schelpje vormen, naar beneden dwarrelen en zich op een harde ondergrond vastzetten.

Als je dus vandaag oesters koopt is de kans heel groot dat het dezelfde soort is als die op de sluisdeuren groeit. “De merknamen Zeeuwse, Bretonse oesters, … eigenlijk zijn dat allemaal dezelfde Aziatische oesters. De soort heeft zich zeer goed verspreid. Vandaag probeert men wel met allerlei beschermingsmaatregelen de Europese oester terug te krijgen en dat lukt redelijk. Maar de Japanse oester blijft massaal aanwezig.”