SPOILER ALERT - Verrassende wending in "Thuis": vast personage sterft en verdwijnt zo definitief uit reeks

"Maar ik ben ook realistisch: toen ik begon bij "Thuis" in 2008 waren we met een vaste kern van ongeveer 25 acteurs, nu zijn er een 40-tal vaste rollen als je alle freelancers meerekent, terwijl we jaarlijks even veel afleveringen maken met hetzelfde budget: dan besef je als acteur in een dagelijkse fictiereeks dat dit kan gebeuren. Ik kijk met plezier en dankbaarheid terug op een mooie periode met fijne mensen. Mijn allereerste auditie ooit was bij "Thuis": het werd mijn eerste job waar ik met goesting ben blijven plakken."

Over haar exit en laatste scène heeft Maerevoet geen inspraak gehad in het scenario. "Ik had nooit kunnen denken dat ik door een banale val definitief aan mijn einde zou komen. Als actrice was het fijner geweest om in mijn eindscène meer zelf te kunnen spelen. Dat ik in een emotionele scène nog een laatste keer alles uit de kast had kunnen halen. Maar ik neem de schrijvers absoluut niets kwalijk. Ik ben heel benieuwd hoe de "Thuis"-kijkers op de dood van Paulien gaan reageren."