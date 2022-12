Nog steeds 300.000 gezinnen zonder stroom in Oekraïense havenstad Odessa: "Veel zorgen, want in januari kan het -20 graden worden"

Omdat de herstellingen aan de elektriciteitscentrales in Odessa wel eens lang zouden kunnen duren, roept de overheid op om de stad op zijn minst tijdelijk te verlaten. Melissen betwijfelt of mensen dat effectief gaan doen. "Mensen wachten nu nog even af. Ze hopen dat hun regering de schade snel kan herstellen. Op dit moment is het nog een vrij normale winter, maar het kan nog veel kouder worden. Als het echt onhoudbaar wordt, zullen mensen wel vertrekken."

Volgens Melissen vertrekken mensen nu vooral uit gebieden die in de frontlinie liggen. "In die zwaargehavende dorpen zitten vooral nog oudere mensen. Nu het steeds kouder wordt, wordt het voor hen ook gevaarlijker voor hun gezondheid. Vaak vertrekken ze onder druk van hun kinderen of andere familieleden die op een veilige plek zitten in Oekraïne of in het buitenland."