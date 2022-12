Opnieuw een demonstrant geëxecuteerd in Iran

De Revolutionaire rechtbank in Mashad veroordeelde Majidrez Rahnavard ter dood voor "moharebeh" of oorlog voeren tegen God. Op 17 november zou Rahnavard in Mashad twee Basiji, leden van de paramilitaire organisatie Basij doodgestoken hebben en vier anderen verwond. Op de Iraanse staatstelevisie waren beelden te zien van een man die een andere achtervolgde en neerstak. Onmiddellijk daarna stak dezelfde man nog een andere neer. De dader zou Rahnavard zijn, die later werd opgepakt toen hij het land probeerde te ontvluchten. Een motief voor zijn aanval is niet gegeven.