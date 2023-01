Opnieuw vijf crèches gesloten door Agentschap Opgroeien, onder andere in Wemmel

Kinderopvang Baby and Co in Wemmel verliest haar vergunning definitief. De opvang werd al enige tijd opgevolgd door Opgroeien maar de uitbater slaagde er niet in de vastgestelde tekorten weg te werken. Baby and Co moet vanaf 2 januari de deuren sluiten. Ook De Ballon in Leuven moet definitief de deuren sluiten, de opvang werd op 7 december al gesloten, net zoals dat bij KDV Inne Minne in Opwijk het geval was.

Twee opvanginitiatieven moeten tijdelijk de deuren sluiten. Het gaat om Tante Lore in Waregem en onthaalmoeder Agnes Willems in Tessenderlo. De tijdelijke sluiting geldt voor drie maanden. In die tijd kan de verantwoordelijke bepaalde tekorten wegwerken zodat nadien weer geopend kan worden, of beslissen om de opvang definitief te stoppen.