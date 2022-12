Twee doden bij protest tegen machtswisseling in Peru, nieuwe president wil verkiezingen twee jaar vervroegen

Of de demonstranten daarmee genoegen zullen nemen, valt af te wachten. Het is ook maar de vraag of Boluarte het lang zal uithouden als president. Peru is al jarenlang politiek instabiel, met elf presidenten sinds 2000. Vier van hen werden afgezet of gedwongen om ontslag te nemen. In november 2020 had Peru zelfs drie presidenten in een dikke week tijd.

Boluarte kan er maar beter uit leren. In november 2020 volgde Manuel Merino de afgezette president Martín Vizcarra op. Ook toen brak er breed protest uit. Merino hield het na minder dan een week al bekeken, nadat bij dat protest twee doden waren gevallen.