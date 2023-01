PFAS aangetroffen bij vliegveld Goetsenhoven, bewoners 15 woningen moeten maatregelen nemen

Dat er hoge PFAS-waarden zijn gemeten op het vliegveld van Goetsenhoven is volgens burgemeester Katrien Partyka (CD&V) geen verrassing. “Op een vliegveld gebeuren er heel specifieke activiteiten. In 2009 was er ook een brand na een vliegtuigcrash. Vermoedelijk is bij die bluswerken PFAS vrijgekomen. Dat er op die plek hoge PFAS-waarden zijn gemeten is dus niet abnormaal.” De betrokken omwonenden ontvangen een brief en krijgen meer uitleg over de maatregelen die ze moeten nemen.