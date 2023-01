Politie Oudenaarde op zoek naar getuigen van joyriding: "Auto reed in op groep mensen"

De politie van Oudenaarde is op zoek naar getuigen van een incident op de Markt dit weekend waarbij een auto inreed op enkele personen. Op basis van camerabeelden kon de politie de auto onderscheppen. De bestuurder legde een positieve ademtest af, hij reed ook zonder rijbewijs. Eén van de inzittenden stond geseind en is gevangengenomen. "We vragen dat getuigen van dit incident zich melden zodat we een beter beeld krijgen wat er juist gebeurd is en wat de aanleiding van dit incident was", zegt korpschef Joost Duhamel.