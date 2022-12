PS-voorzitter Magnette laat Marcourt (nog) niet vallen: "Wil ontslag van hele bureau Waals Parlement"

Waals Parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt is in opspraak gekomen door een duur reisje naar Dubai, betaald met Waals overheidsgeld. Dat reisje dateert eigenlijk al van 2020, maar kwam in de aandacht naar aanleiding van onderzoek naar het reilen en zeilen van Frédéric Janssens. Die is in september geschorst als griffier van het Waals Parlement. Hem wordt financieel wanbeheer en een autoritaire manier van werken aangewreven. Verbouwingskosten aan het parlementsgebouw in Namen bleken veel duurder dan begroot.