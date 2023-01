Opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Boom en Puurs, na urenlang defect aan Rupelbrug in Boom

De Rupelbrug in Boom over de rivier de Rupel kan weer open. Dat laat Spoorwegbeheerder Infrabel weten. Vanmorgen ontstond er een probleem met de vergrendeling van de brug, na een technisch probleem met de motor. Of de koude er iets mee te maken had, blijft onduidelijk.

Technici van Infrabel zijn de hele dag ter plaatse geweest om het probleem op te lossen. Infrabel benadrukt nogmaals dat de vrieskou voor de rest geen impact had op het treinverkeer in ons land.