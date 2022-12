"Op heterdaad betrapt met honderdduizenden euro's in koffer": reconstructie van de ongeziene corruptiezaak in het Europees Parlement

Een delegatie van het Europees Parlement reist op 18 december naar Saudi-Arabië en zou normaal daarna doorreizen naar Qatar voor gesprekken over de mensenrechten en de veiligheid in de regio. Maar het onderzoek maakt dat die reis niet doorgaat, zegt Assita Kanko, die voor N-VA in het Europees Parlement zetelt. "Na wat er is gebeurd, hebben we onmiddellijk beslist om die reis te annuleren.” De beslissing moet nog officieel worden genomen, gezien het Parlement afgelopen weekend niet in werking was.

"Het is bijzonder choquerend om vast te stellen dat er een kans is dat de wetgevende procedure niet onafhankelijk verlopen is”, gaat Kanko verder. “Zoiets is onaanvaardbaar en een grote bedreiging voor onze democratie. We willen weten wat er precies gebeurd is, welke dossiers zijn beïnvloed, welke dossiers nog risico lopen... Daarom hopen we dat er maandag (vandaag, red.) in Straatsburg een meerderheid zal worden gevonden voor een spoeddebat." Ook de uiterst linkse fractie vraagt een spoeddebat aan. Vlaams Belang eist gepaste straffen indien de omkoping wordt bewezen.