Studenten in Gent kunnen opnieuw een plaats reserveren op een bloklocatie

Studenten kunnen voor het eerst ook in het Museum Dr. Guislain terecht. Op twee dagen in januari kunnen ze ook een workshop van Broeinest vzw volgen waarbij professionele coaches hen leren omgaan met examenstress. "We willen op die manier hun inspanningen in de kijker zetten, de workshops rond mentaal welzijn zijn heel belangrijk de komende periode", zegt schepen van Jeugd, Hafsa El-Bazioui (Groen).