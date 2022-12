Studenten kunnen blokken op vier unieke locaties in Hasselt: boot, showroom, hotel en schaatsbaan

De stad Hasselt organiseert vanaf 27 december opnieuw enkele blokbars waar studenten in alle rust kunnen studeren voor de examens. En dit jaar zijn daar ook vier bijzondere plekken bij, waar de studenten één dag terecht kunnen. "Zo kunnen ze studeren op de boot van Rederij Limburgia in de haven van Hasselt, op de hoogste verdieping van het Radisson Blu Hotel, op de schaatsbaan en in de showroom van Ikea", vertelt schepen van Studentenzalen Habib El Ouakili ( RoodGroen+). "We vinden het belangrijk dat studenten onze stad leren kennen en hebben daarom enkele speciale locaties uitgezocht."