Heers laat onafhankelijke studie uitvoeren naar impact van massaal oppompen van drinkwater 

Zo'n 50 huizen in Rukkelingen-Loon barsten. Volgens de experts van de gedupeerde bewoners komt dat doordat De Watergroep in de buurt massaal drinkwater oppompt. Maar de experts van de watermaatschappij spreken dat tegen. De gemeente wil nu duidelijkheid over de kwestie en gaat op zoek naar een onafhankelijke hydroloog. "De verschillende studies spreken elkaar tegen en wij willen nu weten wat er gaande is in de ondergrond", zegt burgemeester Kristof Pirard (VLDUMONT). "Het is onze grond, in onze gemeente. We willen daar duidelijkheid over."