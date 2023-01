Tafelschuimer ingerekend in Sint-Niklaas dankzij alerte cafébaas

Dit weekend daagde de man op in een café in Nieuwkerken-Waas, deelgemeente van Sint-Niklaas. Ook daar wilde hij opstappen zonder te betalen. De cafébaas rook argwaan en verwittigde de politie die de man meenam voor verhoor.

Na contact met het parket Oost-Vlaanderen werd de tafelschuimer weer op vrije voeten gesteld. De man is geen onbekende bij politie en gerecht. Hij sloeg eerder ook al toe in Limburg en West-Vlaanderen. De 44-jarige man zal zich voor de feiten van de voorbije weken later moeten verantwoorden in de rechtbank.

Begin dit jaar werd de man nog veroordeeld tot een celstraf van drie maanden voor een hele reeks gelijkaardige feiten. Enkele maanden daarvoor werd hij in de correctionele rechtbank van Hasselt ook al veroordeeld voor afzetterij.