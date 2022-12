Salah Abdeslam en jurylid door ziekte afwezig op terreurproces, voorzitter bekijkt vanmiddag of zitting geschorst moet worden

Alle beschuldigden die er vanochtend wel waren, hebben bij het begin van de zitting opnieuw de beschuldigdenbox verlaten.

Salah Abdeslam werd dus wegens ziekte niet overgebracht vanuit de gevangenis naar het Justitia-gebouw in Haren. Medebeschuldigde Hervé Bayingana Muhirwa, die ook ziek is, was wel overgebracht, maar verliet net als de vijf andere beschuldigden in de box de zaal bij aanvang van de zitting.

De zeven beschuldigden worden tijdens de zitting vertegenwoordigd door hun advocaten. De broers Smail en Ibrahim Farisi, die als vrije mannen verschijnen, blijven wel de zitting bijwonen.