Drie jongeren die 14-jarigen dwongen om zich uit te kleden in Lauwe gaan naar jeugdinstelling of krijgen huisarrest

Drie van de vijf jongeren die twee 14-jarigen hebben aangevallen tijdens de Kersmarkt in Lauwe zijn voor de jeugdrechter verschenen. Ze hebben de jongens verplicht om zich uit te kleden terwijl ze werden gefilmd. Een van de daders is in een jeugdinstelling geplaatst. Twee anderen kregen huisarrest onder strenge voorwaarden.