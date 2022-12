Verdachte van bommelding in Vilvoordse stadhuis is 35-jarige man uit Kortenberg

Tijdens een concert in de feestzaal van het stadhuis in Vilvoorde vorige week woensdagavond drongen vier mannen binnen. Bij het naar buiten gaan riep één van hen tegen een personeelslid van het stadhuis dat er een bom zou ontploffen. Het stadhuis werd meteen ontruimd, er waren zo'n 300 mensen aanwezig. Alles werd doorzocht met speurhonden maar er werd niets gevonden.

"De camerabeelden zijn geanalyseerd en zo kon de man die de bommelding had gedaan, worden geïdentificeerd”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “Het gaat om een man van 35 jaar man uit Kortenberg, hij was in het stadhuis aanwezig met drie vrienden. Nadat het verhaal in de pers gekomen was, is hij zich gaan aanbieden bij de politie. Hij heeft de feiten intussen deels bekend. Het parket tilt zwaar aan de zaak en zal een gepast gevolg geven aan het dossier.”



Voor een valse bommelding kan je een gevangenisstraf krjgen van 3 maanden tot 2 jaar en een geldboete van 50 tot 300 euro.