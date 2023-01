Zes verdachten opgepakt voor vernielen van huis in Oudsbergen

Op 8 mei werden de bewoners van het huis aan de Muisvenstraat 's ochtends vroeg opgeschrikt. Hun huis werd bekogeld met stenen en een metalen staaf. De daders losten voor hun vertrek een schot met een alarmpistool. Niemand raakte gewond. Maar het gezin was zwaar onder de indruk, en het dak en de ramen van hun huis waren zwaar beschadigd.

De politie van de zone Carma heeft in het onderzoek de voorbije week enkele huiszoekingen uitgevoerd in en rond Leuven. Zes twintigers, vijf mannen en een vrouw, werden opgepakt en zijn intussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. Voorlopig is het nog niet duidelijk waarom ze het huis beschadigden. De politie houdt er rekening mee dat het om een vergissing ging, maar onderzoekt de zaak verder.