Verkeerspark Herentals grondig vernieuwd: "We hebben nu ook fietsstraten"

Het verkeerseducatief centrum in Herentals bestaat volgend jaar 40 jaar en had dringend een opfrisbeurt nodig. "Het gebouw moest grondig gerenoveerd worden, het asfalt van het parcours was afgesleten, en we wilden ons parcours ook aanpassen aan de huidige noden", zegt Dirk Van Peer, de korpschef van de politiezone Neteland.



"Zo zijn er door de jaren heen bepaalde verkeersregels- en situaties bijgekomen, zoals fietsstraten. Die hebben we aangelegd op het vernieuwde parcours, met bijvoorbeeld ook fietssuggestiestroken."